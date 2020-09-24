Дмитров , Московская область, , 13:19 — REGNUM Три человека пострадали в результате того, что на трассе А-108 в населенном пункте Новосиньково в подмосковном Дмитрове перевернулся микроавтобус маршрутного такси. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

«В результате нарушения правил дорожного движения, произошел съезд в кювет и опрокидывание маршрутного такси, следовавшего по маршруту №36 «Дмитров-Насадкино», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в результате инцидент пострадали три человека и уточняется, что дорожное движение из-за произошедшего не перекрывалась, не было разлива топлива и не происходило возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стало известно, что следователи возбудили второе уголовное дело по факту опрокидывания автобуса в Ульчском районе Хабаровского края.