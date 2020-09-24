Красноярск, , 13:13 — REGNUM Эпидемиологическая ситуации по коронавирусу в Красноярском крае продолжает оставаться напряженной. По данным регионального Роспотребнадзора, на 24 сентября, в крае выявлено 19 362 носителей SARS-CoV-2, причём 102 из них добавились только за последние сутки. Двое пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19, скончались.

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«Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 673,7. Темп прироста за сутки — 0,5%», — сказано в официальном сообщении.

Проведено тестов на коронавирус всего 932 719, из них за последние сутки — 8047. Общее количество жертв коронавируса составляет уже 542 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 23 сентября в Красноярском крае было выявлено 103 новых носителей коронавируса. Показатель заражения SARS-CoV-2 на 100 тысяч населения составлял 670,1.

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