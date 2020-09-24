Бужумбура, , 13:02 — REGNUM Главная оппозиционная партия Бурунди «Национальный конгресс за свободу» (CNL) осудила «массовые аресты» своих членов, которых обвинили в причастности к нападениям повстанцев на западе страны. Об этом сообщает BBC Great Lakes.

«Членов CNL арестовывают, но мы ничего не делаем с повстанцами», — заявил лидер партии Агатон Рваса.

Он добавил, что менее чем за две недели были арестованы почти 100 членов партии, и большинство из них так и не предстали перед судом.

Министерства юстиции и безопасности не ответили на запрос BBC о комментариях.

CNL была главным конкурентном правящей партии страны на всеобщих выборах в мае. Рваса занял второе место на президентских выборах, набрав 24% голосов.

Он сообщил, что представители его партии в юго-западной провинции Бурури были арестованы за проведение «незаконного митинга».

Рваса добавил, что «ничего противозаконного в регулярном собрании политической партии» не было.