Село Санниково, Алтайский край, , 12:57 — REGNUM В Алтайском крае жительница села Санниково Первомайского района Татьяна Кадукина, известная тем, что бросилось в ноги теперь уже экс-председателю российского правительства Дмитрию Медведеву, сообщила, что в местных школах, детских садах, больницах села до сих пор нет отопления. Её слова цитирует канал «Алтайский лемур».

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По словам женщины, также горячей воды нет во многих многоквартирных домах. Тем временем, администрация Санниково сообщает, что «горячая вода будет только в декабре», — информирует Кадукина.

«Детишки, замерзающие в школе, по ее словам, «даже дома не могут отогреться». Кадукина говорит, что районные власти, по сути, нарушают постановление губернатора Томенко, согласно которому тепло в дома и учреждения уже должно вовсю поступать», — говорится в сообщении алтайского телеграм-канала.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 г. тогда ещё глава российского правительства Дмитрий Медведев побывал в алтайском селе Санниково, где осмотрел несколько социальных объектов и провёл совещание с членами правительства, на котором обсуждались вопросы развития сила и реализации нацпроектов. Но прежде к нему в ноги буквально бросилась местная жительница, она пожаловалась на бездействие региональных властей.

«Газовая котельная вот у нас своя с 2003 года. Три пятиэтажки, 140 квартир остались без горячей воды с 2016 года. Я обращалась к Томенко (губернатор). Его же люди не допускают!», — пояснила тогда Татьяна Кадукина. 22 сентября 2020 г. алтайские энергетики объявили о массовом запуске отопления в Барнауле.

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