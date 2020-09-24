Краснодар, , 12:56 — REGNUM Новое уголовное дело возбуждено следственными органами в связи с крупным пожаром в жилом доме в Краснодаре, в результате которого выгорели десятки квартир. Дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, возбуждено в отношении эксперта по строительно-технической экспертизе ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», сообщили 24 сентября в пресс-службе Следственного комитета России.

Как полагает следствие, с 2011 по 2012 год застройщик без получения разрешения на строительство возвел несколько литеров многоквартирного жилого дома. Для получения права собственности на самовольно возведенные жилые дома, необходимо было провести строительно-техническую экспертизу соответствия СНиПам и прочим нормативно-правовым документам, предъявляемым к многоквартирным домам.

Исследованием занимался эксперт филиала БТИ. Несмотря на то, что эксперт понимал последствия эксплуатации многоквартирного жилого дома, построенного с нарушением в том числе пожарных норм, он, по версии следствия, «злоупотребил своими должностными полномочиями, не выехав для исследования объекта строительства на место, не осуществив необходимое исследование, провел строительно-техническую экспертизу и изготовил акты, в которых изложил неверные сведения о соответствии объекта капитального строительства требованиям СНиПа, противопожарным и санитарным нормам, предъявляемым к многоквартирным жилым домам». Также в экспертном заключении фигурант указал, что конструкции здания не создают угрозу для жизни и здоровья граждан.

После пожара в ночь на 13 сентября специалистами были выявлены существенные нарушения и недостатки при возведении мансардного этажа многоквартирного жилого дома, которые не выявил и не указал в своем заключении эксперт. В частности, отсутствие противопожарных преград стало причиной быстрого распространения пожара по всей площади седьмого этажа.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 сентября в одной из квартир, расположенной на седьмом этаже многоквартирного жилого дома на улице Российской произошел пожар. Огонь охватил весь седьмой этаж дома, площадь возгорания составила около 4400 кв. метров — никто не пострадал, но выгорело 54 квартиры. После пожара СК возбудил уголовное дело по факту возгорания.

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