Дмитров , Московская область, , 12:50 — REGNUM В Московской области опрокинулся и вылетел с дороги маршрутный автобус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в экстренных службах.

Происшествие случилось в городском округе Дмитров на трассе А-108. В салоне автобуса находились 12 человек. По предварительной информации, пострадали шесть человек, госпитализация не потребовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, маршрутный автобус загорелся на улице Хиросимы в Волгограде. Пожарным потребовалось 15 минут, чтобы потушить пламя.

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