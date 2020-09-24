Ростов, Ярославская область, 24 сентября 2020, 12:47 — REGNUM Подачу воды в Ростове Великом Ярославской области планируют возобновить вечером 24 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, забор воды из реки Устье был остановлен в результате сброса в реку навоза. Проверку по этому факту сейчас проводит департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
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