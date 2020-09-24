Ростов, Ярославская область, , 12:47 — REGNUM Подачу воды в Ростове Великом Ярославской области планируют возобновить вечером 24 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.

Кран Pixabay.com

«Было зафиксировано резкое ухудшение качества исходной воды в реке. Около 10 часов принято решение о временной приостановке забора воды из реки для выяснения причин. Запасы чистой воды есть, резервуары заполнены полностью. Поэтому с 17 до 22 часов для жителей Ростова возобновится подача воды», — сообщили в департаменте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, забор воды из реки Устье был остановлен в результате сброса в реку навоза. Проверку по этому факту сейчас проводит департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Город в Ярославской области остался без питьевой воды