Тула, , 12:47 — REGNUM В Каменском районе Тульской области в ходе проведения обработки полей упал легкомоторный самолет. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственное управление на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, сегодня, при проведении агрохимических работ в Каменском районе Тульской области легкомоторный самолёт «Бекас» совершил жесткую посадку. Пилот, управлявший воздушным судном, погиб», — говорится в сообщении.

Также указывается, что следователями Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ начата доследственная проверка по данному факту и уточняется, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства и причины произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стало известно, что самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Хабаровска в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Нижневартовска.