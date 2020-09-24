Владивосток, , 12:54 — REGNUM Приморье может стать площадкой для подготовки российских боксеров к Олимпийским играм в Японии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на встрече губернатора Приморского края Олега Кожемяко с делегацией Федерации бокса РФ, которую представляли председатель исполнительного комитета Умар Кремлев и боксер Федор Чудинов.

Олег Кожемяко пригласил спортсменов готовиться к Олимпийским играм в Приморском крае, поскольку Приморье всегда было площадкой для подготовки советских и российских боксеров к крупным турнирам в Азии.

По его словам, в регионе почти одни климатические условия с Токио и очень маленькая разница по часовым поясам. При этом в Приморском крае оборудованы залы, есть спортивный инвентарь и снаряжение, а площадки позволяют проводить циклические нагрузки на свежем воздухе.

Представители федерации бокса РФ сообщили, что рассматривают Приморье в качестве основного варианта для размещения предолимпийского тренировочного лагеря. Помимо этого, они заинтересованы в проведении в Приморском крае соревнований самого высокого уровня.

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