Иркутск, , 12:42 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 24 сентября, оперативный региональный штаб, за последние сутки общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 663 человека, причём 77 добавились только за последние сутки.

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В инфекционных отделениях стационаров лечится 781 человек (+25 за сутки). Не обошлось без трёх новых летальных исходов пациентов с COVID-19. За весь период выздоровели 16 654 человек, 307 носителей SARS-CoV-2 погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе принято решение продлить ограничительные карантинные мероприятия до 28 сентября включительно.

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