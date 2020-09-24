Барнаул, , 12:32 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 24 сентября, по-прежнему наблюдается существенный рост числа больных внебольничной пневмонией (4211 пациентов, +52 за последние сутки) и тяжелобольных (155 человек, +10 за последние сутки).

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На ИВЛ находится 75 человек (+4 за последние сутки). Не обошлось без восьми новых летальных исходов среди носителей SARS-CoV-2. Общее число жертв составляет уже 452 человека.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 51 ребёнка до 17 лет включительно. Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 13 298 человек (+81 за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 11 834 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что ежедневно в Алтайском крае выявляют десятки новых носителей коронавируса, власти региона сочли возможным начать переход на третий этап снятия карантинных ограничений по SARS-CoV-2 и провести массовые мероприятия на день рождения Барнаула 19 сентября. Накануне, 22 сентября, стало известно что коронавирус выявлен у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

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