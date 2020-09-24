Атланта, США, , 12:39 — REGNUM 23 сентября представители Иммиграционной и таможенной полиции США арестовали 13 граждан Южной Кореи, работающих на строительной площадке SK Battery America (SKBA), расположенной в штате Джорджия. Об этом KBS со ссылкой на представителей генерального консульства Южной Кореи в Атланте.

По словам представителей иммиграционной полиции, граждане Южной Кореи нарушили условия безвизовой программы ESTA (Электронная система авторизации путешествий), въехав в страну без рабочей визы и устроившись на работу незаконно.

Если факт незаконного трудоустройства будет подтверждён, граждане Южной Кореи будут депортированы из США.

Напомним, что в июне текущего года из США в Южную Корею депортировали более 30 южнокорейцев, пытавшихся незаконно въехать в страну с целью получения работы на строительной площадке южнокорейской компании SK Innovation.

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