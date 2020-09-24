Уфа, , 12:27 — REGNUM Личность подозреваемого в стрельбе на набережной Уфы установили в Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба МВД по региону.

По версии сотрудников правоохранительных органов, вечером 22 сентября, подозреваемый 1994 года рождения ехал на своем автомобиле по ул. Набережной и произвел несколько выстрелов из охолощеного оружия. У мужчины был изъят охолощенный пистолет.

Предварительно установлено, что вечером 22 сентября он произвел выстрелы, передвигаясь на своем автомобиле.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос о привлечении подозреваемого к ответственности.

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