Сумы, Украина, 24 сентября 2020, 12:23 — REGNUM В Сумах шестеро неизвестных похитили полковника ВСУ Юрия Полоуса. Об этом сообщило 24 сентября издание «Обозреватель».
По словам журналистов, мужчины в масках и с оружием проникли на территорию Сумского национального аграрного университета.
Связанного силовика посадили в машину и скрылись. В данный момент полиция объявила в городе план «Перехват» и разыскивает злоумышленников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР были задержаны украинские диверсанты, пытавшиеся похитить гражданина Италии.
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