Стокгольм, , 12:44 — REGNUM 14 сентября в районе Винги (пролив Каттегат) два российских военных корабля якобы «вторглись» в территориальные воды Швеции. Стокгольм уже выразил протест в адрес России. Об этом стало известно газете Dagens Nyheter, которая обратилась за комментариями к военному министру.

Представитель посольства России в связи с инцидентом был вызван в министерство иностранных дел Швеции.

«Это произошло (в шведские территориальные воды вошли два российских корвета) в 9 часов вечера. Они пробыли там 11 минут. Затем были предприняты попытки связаться с ними по радиотелефону. В конце концов, с ними связались, после чего они покинули этот район», — рассказал журналистам издания министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Журналисты подчеркивают, в своем комментарии министр не смог ответит на вопрос, как далеко продвинулись российские военные суда. Вооруженные силы Швеции дополнительной информации не предоставляют.

«Министерство иностранных дел Швеции вызвало представителя российского посольства и заявило, что это нарушение противоречит международным нормам», — заявил министр.

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