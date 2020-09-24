Ростов, Ярославская область, 24 сентября 2020, 12:07 — REGNUM В Ростове Великом Ярославской области прекращена подача питьевой воды в город. Об этом в социальных сетях сообщило государственное предприятие «Южный водоканал», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Воду отключили из-за попадания в реку Устье навоза.
Администрация города связывает отсутствие воды с плановыми ремонтными работами. В департаменте охраны окружающей среды и природопользования корреспонденту ИА REGNUM подтвердили факт загрязнения реки Устье. По этому факту сейчас проводится проверка.
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