Уфа, , 12:03 — REGNUM Уголовное дело по факту смерти двух человек в результате отравления угарным газом возбуждено в Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 21 сентября текущего года в г. Нефтекамске в частном жилом доме были найдены тела мужчины 63-х лет и женщины 59-и лет с признаками отравления угарным газом.

По факту смерти двух человек было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

По предварительной информации, причиной отравления могло стать скопление угарного газа в жилом помещении из-за негерметичности дымохода. В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

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