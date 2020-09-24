Томск, , 11:41 — REGNUM В Томской области завершился процесс над бывшим директором регионального филиала «Россельхозбанка». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.

Выяснилось, что подсудимый организовал заключил договор об открытии кредитной линии с лимитом не более 100 млн рублей между филиалом и коммерческой организацией. При этом он заведомо знал, что заёмщик потратит полученные средства нецелевым образом.

«В результате этих действий банк в целях возмещения недополученного дохода перечислил субсидию из средств федерального бюджета в общем размере 3 миллионов 786 тысяч рублей, причинив ущерб бюджету Российской Федерации», — отметили в СКР.

В результате суд признал бывшего директора виновным и приговорил к одному году лишения свободы условно.