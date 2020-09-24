Элиста, , 11:39 — REGNUM В Республике Калмыкия вынесен приговор трём бывшим сотрудникам полиции, ставшим фигурантами громкого уголовного дела об убийстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики 24 сентября.

Преступление было совершено в Элисте 30 мая 2019 года. Как установлено судом и следствием, бывший участковый уполномоченный городского управления МВД России задушил местную предпринимательницу. Затем он обратился к своим коллегам за помощью в сокрытии следов преступления. Тело женщины сотрудники полиции спрятали в водосточной трубе рядом с федеральной трассой в районе посёлка Кегульта Кетченеровского района.

Причастность к совершению преступления была установлена в результате оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские были уволены из правоохранительных органов по отрицательным мотивам.

Элистинский городской суд признал вину экс-участкового по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство», назначил ему наказание в виде в виде 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима и лишил погон. Соучастники преступления признаны виновными по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ст. 316 УК РФ «Укрывательство преступлений». Каждому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении и штраф в размере 80 тыс. рублей.