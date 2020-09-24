Симию, Танзания, 24 сентября 2020, 11:28 — REGNUM Ребёнок пяти лет в Танзании скончался после того, как его унёс леопард. Об этом сообщает газета Mtanzania.
По информации журналистов издания, инцидент произошёл в деревне Млимани танзанийского округа Симию 17 сентября. Леопард ночью пробрался в дом, где спало трое детей, и унёс одного из них, сообщил глава округа Масва Асвеге Каминьоге.
По словам Каминьоге, леопард сорвал дверь с петель. Впоследствии изуродованное тело ребёнка обнаружили на расстоянии 200 метров от дома.
Выступая перед жителями деревни, где произошла трагедия, Каминьоге выразил свои соболезнования семье погибшего и призвал местное сообщество оказывать сотрудничество рейнджерам при поимке леопарда.
«Сильные молодые люди, я прошу вас оказать помощь нашим рейнджерам при поимке этого зверя, который лишил жизни ребёнка, когда вы его (леопарда) обнаружите, убейте его, так как мы получили достаточно доказательств [его причастности к инциденту]», — заявил Каминьоге, призвав жителей соблюдать особую осторожность, поскольку леопард все ещё находится в опасной близости от деревни.
Он также призвал жителей деревни не держать скот внутри жилых домов и укрепить входные двери всех строений.