Симию, Танзания, , 11:28 — REGNUM Ребёнок пяти лет в Танзании скончался после того, как его унёс леопард. Об этом сообщает газета Mtanzania.

По информации журналистов издания, инцидент произошёл в деревне Млимани танзанийского округа Симию 17 сентября. Леопард ночью пробрался в дом, где спало трое детей, и унёс одного из них, сообщил глава округа Масва Асвеге Каминьоге.

По словам Каминьоге, леопард сорвал дверь с петель. Впоследствии изуродованное тело ребёнка обнаружили на расстоянии 200 метров от дома.

Выступая перед жителями деревни, где произошла трагедия, Каминьоге выразил свои соболезнования семье погибшего и призвал местное сообщество оказывать сотрудничество рейнджерам при поимке леопарда.

«Сильные молодые люди, я прошу вас оказать помощь нашим рейнджерам при поимке этого зверя, который лишил жизни ребёнка, когда вы его (леопарда) обнаружите, убейте его, так как мы получили достаточно доказательств [его причастности к инциденту]», — заявил Каминьоге, призвав жителей соблюдать особую осторожность, поскольку леопард все ещё находится в опасной близости от деревни.

Он также призвал жителей деревни не держать скот внутри жилых домов и укрепить входные двери всех строений.