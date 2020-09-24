Москва, , 11:19 — REGNUM 22-летней житель Московской области задержан по подозрению в убийстве своей матери, сообщили 24 сентября в пресс-службе Главного следственного управления СК России по региону.

Происшествие случилось в городском округе Химки. 23 сентября в одной из квартир нашли обезглавленное тело 46-летней женщины. Эксперт установил, что смерть наступила от колото-резаных ранений и удушения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый во время допроса не смог объяснить мотивы преступления. Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.