Чебаркуль, Челябинская область, , 11:14 — REGNUM В Чебаркуле Челябинской области инспектор ДПС применил табельное оружие с целью остановить автомобиль под управлением пьяного автолюбителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл ночью. Сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль ВАЗ-21 099, водитель которого нарушал Правила дорожного движения. Мужчина проигнорировал требования остановиться и совершал опасные манёвры. В итоге по машине пришлось выстрелить. Автомобиль наехал на дорожное ограждение, а водителя поймали.

За рулём находился житель Чебаркульского района, родившийся в 1996 году. При нём не оказалось водительского удостоверения, зато он был пьян. За управление без прав и в нетрезвом виде, за повреждение дорожных сооружений, а также за неповиновение сотруднику ГИБДД его арестовали на десять суток.