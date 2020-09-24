Новосибирск, , 11:01 — REGNUM В Искитимском районе Новосибирской области, согласно данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, произошло землетрясение. Подземный толчок записан сейсмографами вечером 23 сентября. Эпицентр находился в Горловской впадине — около деревни Харино. «Магнитуда 4,1 — таких событий не было уже давно, — прокомментировал ТАСС директор Алтае-Саянского филиал «Единой геофизической служба РАН» Александр Еманов. — Если взять эту Горловскую впадину, то там землетрясений такой магнитуды вообще не было никогда».

При этом уточняется, что разрушающей силой такие колебания не обладают. Специалисты отмечают, что высокая сейсмичность в этом районе может быть связана с добычей угля.