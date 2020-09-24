Колпино, Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Автомобиль скорой помощи стал участником ДТП в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Пострадали водитель санитарного транспорта и фельдшер.

Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ночь на 24 сентября в Колпино на перекрестке улиц Павловская и Братьев Радченко, автомобиль Mitsubishi Lancer, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу машине Ford Transit с красным крестом и совершил столкновение.

Водитель скорой помощи, мужчина 1976 г.р., и фельдшер, 1986 г.р., были госпитализированы с места ДТП. По факту дорожной аварии проводится проверка.

Судя по кадрам с места ДТП, «скорая» от удара опрокинулась на левый борт.