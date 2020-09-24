Владивосток, , 10:32 — REGNUM Шесть преступлений террористической направленности, включая три теракта, предотвращены на Дальнем Востоке с 2019 года. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Дальневосточном федеральном округе во Владивостоке.

Он уточнил, что шесть таких преступлений предотвращены за весь минувший год и восемь месяцев 2020 года. В июле 2019 года в России одобрили комплекс мер по повышению антитеррористической защищённости объектов и территории, это дало результат, пояснил Патрушев.

При дополнительных прокурорских проверках в макрорегионе выявили выявили более 5 тыс. нарушений в сфере антитеррористической защищённости социальных объектов. Внесены 2,5 тыс. представлений, почти 1 тыс. человек привлечена к дисциплинарной ответственности, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российский транспорт за последние два года удалось полностью оградить от посягательств террористов.

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