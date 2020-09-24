Самара, , 10:22 — REGNUM Проверку по факту конфликта между несколькими мужчинами, в ходе которого был применен травматический пистолет, проводят в Самаре. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 22 сентября около здания по ул. Земеца несколько мужчин, в том числе родители двух школьников, повздорили. Следователи считают, что во время конфликта один мужчина применил травматический пистолет. В результате двум его оппонентам был нанесен тяжкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Расследование дела продолжается.

Кроме этого, сотрудники областной прокуратуры проводят проверку, по результатам которой дадут оценку законности действий руководства школы по профилактике правонарушений среди и в отношении несовершеннолетних.

По сообщению некоторых СМИ, родители учеников одной из школ могли поссорится из-за детей.

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