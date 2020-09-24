Оренбург, , 10:08 — REGNUM В Оренбургской области пенсионерка пострадала от нападения змеи. Пожилая женщина госпитализирована, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, несчастный случай произошел в Курманаевском районе. Когда 69-летняя женщина занималась уборкой территории, змея набросилась на местную жительницу и укусила за ногу. В настоящее время угрозы для жизни пенсионерки нет.

Напомним, в начале мая 2020 года от укуса змеи пострадала школьница в Александровском районе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье на школьницу напала змея