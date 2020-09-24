Геленджик, Краснодарский край, , 10:07 — REGNUM В Геленджике разыскивают бывшего заместителя главы администрации города Павла Блинова — до недавнего времени он работал в администрации курортного города, а затем написал заявление об уходе. 23 сентября местные СМИ опубликовали ориентировку на человека, чьё имя, отчество и фамилия совпадают с данными бывшего чиновника. В ориентировке за подписью следователя следственного отдела ОМВД по Геленджику говорится о розыске подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Впрочем, ряд изданий новости после публикации удалили. В УМВД Краснодарского края возможное объявление в розыск экс-заместителя мэра пока не комментируют. В администрации Геленджика, где до недавнего времени работал Блинов, ситуацию также не комментируют.

Павел Блинов в администрации Геленджика курировал вопросы ЖКХ, промышленности, транспорта, связи и экологии. В сентябре он неожиданно написал заявление по собственному желанию, пишет «Комсомольская правда».

Отметим, что на сайте администрации Геленджика в разделе «Список руководителей» фамилия Блинова уже отсутствует.