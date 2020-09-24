Москва, , 09:57 — REGNUM Четырёхлетнего мальчика госпитализировали с травмой в одну из больниц Москвы, сообщает 24 сентября РЕН ТВ.

По данным СМИ, инцидент произошёл на детской площадке. В пострадавшего ребёнка кинул камнем другой мальчик. С травмой головы малыша доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, пятилетний ребёнок погиб в результате несчастного случая во время свадьбы в городе Чикаго в американском штате Иллинойс.

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