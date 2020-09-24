Соледар, ДНР, , 09:58 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Об этом сообщили 24 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Гражданская война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, на юге ДНР украинские силовики выпустили 25 гранат из автоматического станкового гранатомёта (АГС) и десять гранат из подствольного гранатомёта. Зафиксирована также работа украинского снайпера.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Дзержинское, Ленинское», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что жертв и повреждений гражданской инфраструктуры удалось избежать.

Напомним, ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко пообещал платить деньги украинским силовикам за несанкционированное ведение огня в Донбассе.

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