Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 09:39 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет бывший сотрудник администрации Каменска-Шахтинского. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В материалах уголовного дела сказано, что в ноябре 2018 года заместитель начальника отдела капитального строительства городской администрации подписал документы о приёмке квартиры в муниципальную собственность. Жильё в микрорайоне Заводском было приобретено в рамках программы по переселению граждан из ветхого жилья. Однако помещение не соответствовало требованиям муниципального контракта и для проживания не годилось. Сумма ущерба превысила 476 тыс. рублей.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ и ч. 2 ст. 292 УК РФ было возбуждено после прокурорской проверки.