Сургут, Югра, , 09:33 — REGNUM В Сургуте возле садового товарищества «Виктория» был замечен медведь. Об этом сообщает сообщает пресс-служба единой дежурно-диспетчерской службы города.

Муниципальное управление гражданской обороны просит сургутян соблюдать осторожность на окраинах города, в садовых товариществах и лесном массиве. И при обнаружении медведя вблизи жилых территорий просят немедленно сообщить по телефону 112.

Отметим, что ранее медведь был замечен на территории сургутского садового товарищества «Берендей».

Сургут является самым крупным городом ХМАО с население 380,6 тыс. человек.