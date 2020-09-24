Уфа, , 09:41 — REGNUM 14-летний ребенок скончался на улице в одном из сел в Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, поздно вечером 21 сентября в Татышлинском районе мальчик и его друг пошли в магазин. В какой-то момент, около магазина ребенку стало плохо, и он упал. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи. Прибыв на место происшествия, медики зафиксировали смерть школьника.

Отмечается, что по данному факту организована доследственная проверка. Следователям предстоит установить причины смерти школьника и обстоятельства произошедшего.

Признаков криминального характера смерти установлено не было.

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