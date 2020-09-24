Евпатория, Крым, , 09:23 — REGNUM Уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в отношении директора лагеря в Евпатории после задержания сотрудника лагеря, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении одной из девочек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю.

По версии следствия, начальник детского лагеря нарушила требования Трудового кодекса и приказ Министерства образования и науки России, Федеральных законов и приняла на работу 47-летнего жителя города Люберцы Московской области, не предоставившего полный пакет документов для подтверждения права на выполнение трудовых обязанностей вожатого. Таким образом, считают следователи, руководитель лагеря подвергла опасности жизни и здоровье воспитанников.

«В результате, мужчина в августе текущего года во время тихого часа совершил в отношении одной из отдыхающих в лагере девочек действия сексуального характера», — сообщили в ГСУ по Крыму и Севастополю.

Следователи нашли в действиях руководителя лагеря признаки состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, — начальник предоставила услуги по отдыху и оздоровлению, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья ребёнка, что повлекло совершение в отношении девочки преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении ребёнка задержан, он дал признательные показания и был отправлен под арест. Подозреваемый имеет судимость за совершение имущественного преступления