Южно-Сахалинск, , 09:17 — REGNUM Пропавшего мальчика ищут при помощи беспилотника в Сахалинской области. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Поронайский район был направлен беспилотный летательный аппарат с тепловизором и камерой высокого разрешения.

Отмечается, что 12-летний мальчик ушел из дома 21 сентября и до сих настоящего времени его местонахождение неизвестно. Он был одет в спортивные штаны и кроссовки черно-белого цвета.

По словам руководителя агентства по делам ГО и ЧС Сахалинской области Анны Михеевой, поскольку в городе Поронайске нельзя привлечь к поискам мальчика вертолет Ми-8, так как есть риск повреждения линии электропередачи и кровли, то было принято решение направить беспилотник, обладающий функцией «захватывать объект».

Сейчас стражи порядка устанавливают местоположение мальчика. Ребенка ищут пожарные, спасатели, сотрудники предприятий ЖКХ, а также волонтеры.

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