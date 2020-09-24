Барнаул, , 08:52 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, начался сезонный рост заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, за 38-ю неделю 2020 года ( с 14.09.2020 по 20.09.2020) зарегистрировано 25,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

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Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается среди взрослого населения, а также детей в возрастной группе 7−14 лет. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 23 сентября по-прежнему наблюдается существенный рост числа больных внебольничной пневмонией (4159 пациентов, +40 за последние сутки) и ОРВИ (3779 пациентов, +12 за последние сутки).

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