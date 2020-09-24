Чита, , 08:45 — REGNUM Суд продлил до 26 октября арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который обвиняется в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. Об этом 24 сентября сообщил адвокат Равиль Тугушев.

«Мера пресечения была продлена до 26 октября», — цитирует ТАСС его слова.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 года солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу в одной из воинских частей Забайкальского края. В результате погибли восемь человек, еще двое оказались тяжело ранены.

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у Шамсутдинова каких-либо расстройств психики. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд.

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