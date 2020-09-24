Чита, , 08:36 — REGNUM Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему своих сослуживцев в ЗАТО Горный (Забайкальский край), продлили арест. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Равиля Тугушева, мера пресечения продлена до 26 октября.

Напомним, шокирующие подробности кровавой бойни обнародовало накануне, 23 сентября, Военное следственное управление Следственного комитета РФ по Восточному военному округу в рамках завершения предварительного следствия.

В частности, подтвердилась информация о том, что Шамсутдинов прицельно стрелял из АК-74М в область головы, груди и спины, а потом ещё и добивал раненых. Суд над ним состоится в Чите, степень вины будут определять присяжные.

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