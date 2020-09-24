Пенза, , 09:14 — REGNUM В Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 13-летнего мальчика, который утром 22 сентября из дома в рабочем поселке Мокшан направился в школу. До учебного заведения ребенок так и не дошел. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области.

Вечером 23 сентября житель Пензы сообщил о местонахождении несовершеннолетнего. Ребенка задержали сотрудники полиции на улице Собинова в Пензе. До города из Мокшана он добрался пешком, каких-либо противоправных действий в отношении мальчика не выявлено.

Школьника доставили к следователю в населенный пункт по месту жительства. Устанавливаются причины и обстоятельства безвестного отсутствия 13-летнего мальчика, исследуются условия его жизни и воспитания. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, координировать действия правоохранительных органов по розыску школьника выезжала прокурор региона Наталья Канцерова.

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