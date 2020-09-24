Петропавловск-Камчатский, , 08:39 — REGNUM Подозреваемый в применении насилия в отношении и.о. министра здравоохранения Камчатского края был задержан сотрудниками полиции. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Камчатскому краю.

По версии следствия, вечером 23 сентября подозреваемый 1984 года рождения находился в служебном кабинете министерства здравоохранения Камчатского края.

Следователи считают, что подозреваемый из неприязни распылил из баллона в лицо должностному лицу экстракт красного жгучего перца. В результате и.о. министра здравоохранения Камчатского края получила химический ожог.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам применения насилия в отношении представителя власти. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.

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