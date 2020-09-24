Дуала, Камерун, , 08:36 — REGNUM В ходе акций протеста в Камеруне погиб один человек. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на свои источники.

По словам адвоката оппозиционной партии, один протестующий был убит и еще несколько были ранены в Камеруне во время антиправительственных протестов, прошедших во вторник, 22 сентября, по всей стране.

Адвокат Роберт Амстердам опубликовал в своем аккаунте в Twitter видео, на котором протестующий лежит без движения.

«Мы получили сообщения о том, что по меньшей мере один протестующий был застрелен полицией в Дуале [крупнейшем городе страны], а многие другие были ранены и арестованы», — сообщил Амстердам.

Ранее правительство предупредило жителей страны о том, что в отношении протестующих будут приняты суровые меры. Так, акции протеста разогнали с применением слезоточивого газа и водомётов.

Напомним, что протесты были организованы лидером оппозиции Морисом Камто.

Демонстранты призывали положить конец кризису в англоязычных районах страны и провести реформу избирательного кодекса.

Камто предположил, что если эти два вопроса не будут решены, то протесты будут продолжаться до тех пор, пока президент Поль Бийя не будет отстранен от власти.

Бийя находится у власти с 1982 года. Он был переизбран в 2018 году на выборах, которые, как утверждал Камто, выиграл он.

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