Москва, , 08:33 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 13 лесных пожаров на общей площади 630 га. Об этом 24 сентября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23.09.2020 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 13 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 630 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Ленинградской, Московской, Саратовской и Магаданской областей, в республиках Крым и Якутия, и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 17 лесных пожаров на общей площади 655 га, на которых ведутся работы по их активной ликвидации.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 568 человек, 138 единицы техники и одно воздушные судно. На авиационном мониторинге задействовано 30 воздушных судов.

Помимо того, добавляется, что в связи с лесными пожарами режим чрезвычайной ситуации введен в двух субъектах РФ: в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики и в городе Магадан.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября стало известно, что природный пожар на площади в 75 га локализован в Бобровском районе Воронежской области.