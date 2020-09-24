Сеул, , 07:58 — REGNUM Министерство национальной обороны Южной Кореи заявило, что чиновник из министерства морского рыбного хозяйства республики был застрелен в КНДР, а затем его тело кремировали. Об этом 24 сентября сообщает агентство Yonhap.

«Северная Корея обнаружила этого человека в своих водах и совершила акт жестокости, убив его и уничтожив тело», — утверждают в оборонном ведомстве Южной Кореи.

Там осудили акт жестокости, призвали Пхеньян дать объяснение инциденту и наказать виновных.

В агентстве добавили, что застреленный — 47-летний гражданин Южной Кореи, который пропал в 21 сентября с борта инспекционного катера в водах у острова Енпхендо.

Читайте также: Президент Южной Кореи попросил ООН помочь с заключением мира с КДНР