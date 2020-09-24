Новосибирск, 24 сентября 2020, 07:59 — REGNUM В центре Новосибирска автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком, пострадала женщина. Об этом журналистам 24 сентября сообщили в ГИБДД Новосибирской области.
«В результате ДТП пострадала женщина — фельдшер скорой помощи, которая была доставлена в больницу с травмой ноги», — уточнили в ведомстве.
По оперативной информации, утром в центре Новосибирска машина скорой медицинской помощи врезалась в стоящий грузовой автомобиль.
В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге вечером 23 сентября произошло массовое ДТП. Авария собрала семь машин.
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