Новосибирск, , 07:59 — REGNUM В центре Новосибирска автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком, пострадала женщина. Об этом журналистам 24 сентября сообщили в ГИБДД Новосибирской области.

«В результате ДТП пострадала женщина — фельдшер скорой помощи, которая была доставлена в больницу с травмой ноги», — уточнили в ведомстве.

По оперативной информации, утром в центре Новосибирска машина скорой медицинской помощи врезалась в стоящий грузовой автомобиль.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге вечером 23 сентября произошло массовое ДТП. Авария собрала семь машин.

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