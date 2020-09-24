Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Двое офицеров полиции были ранены в результате стрельбы, которую открыли неизвестные в ходе акции протеста в городе Луисвилл в американском штате Кентукки, передает телеканал WLKY со ссылкой на управление городской полиции.

При инциденте ранения также получили не менее 14 прохожих.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 сентября возле железнодорожной станции города Комптон в округе Лос-Анджелес в штате Калифорния чернокожий мужчина обстрелял патрульный автомобиль полиции и тяжело ранил двоих полицейских.

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