Екатеринбург, , 07:36 — REGNUM В Екатеринбурге вечером 23 сентября произошло массовое ДТП. Авария собрала семь машин, пишут СМИ.

По данным Е1.ru, они столкнулись в переулке Базовый. Среди них были два грузовика, в том числе военный, а также легковые иномарки. Пострадавшие машины заняли два ряда. По этой причине в данном районе возник серьёзный автомобильный затор.

По мнению некоторых участников аварии, в произошедшем виновата девушка, которая была за рулём машины Toyota Highlander. Во всяком случае, водитель Cadillac Escalade полагает. что автомобилистка перестраивалась и тем самым создала помеху. Девушка в свою очередь заявляет, что не перестраивалась и начала торможение вместе со всемм потоком машин и не увидел «летящего Cadillac» в зеркала заднего вида. Её слова подтверждают и некоторые другие участники ДТП.