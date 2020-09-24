Красноярск, , 07:39 — REGNUM В Красноярском крае в ЗАТО город Железногорск полиция задержала 15-летнего подростка, подозреваемого в ложном сообщении о минировании одной из городских школ. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

После того как в дежурную часть полиции поступило анонимное сообщение о нахождении взрывного устройства в городской школе, на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При обследовании территории образовательного учреждения предметов, которые бы представляли опасность, обнаружено не было.

«В ходе оперативных мероприятий сотрудники ОВД установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 15-летний подросток. Он пояснил, что решил пошутить и сообщил о минировании своей школы», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту в отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по Красноярску 17 сентября прокатилась волна анонимных сообщений о минировании объектов. Под эвакуации попали суды и городская администрация.

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