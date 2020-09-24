Воронеж, , 07:19 — REGNUM В Воронежском общежитии, расположенном в Левобережном районе, произошёл пожар, есть пострадавшие. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области.

Сообщение о возгорании по адресу: ул. Костромская, 6, поступило в дежурную часть в 02:16 по местному времени (совпадает с московским). Прибывшие расчёты обнаружили, что в расположенном по данному адресу общежитии горит комната, площадью 18 кв. метров.

В 02:26 пожар был ликвидирован. Пресс-служба ведомства сообщает о пострадавших, число и состояние которых не уточняются.

К тушению пожара привлекалось 20 человек и пять единиц спецтехники.