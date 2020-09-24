Красноярск, , 07:09 — REGNUM В аэропорту Красноярска выпивший 45-летний мужчина устроил драку и напал на полицейского. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе линейного управления МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Об инциденте со ссылкой на комментарии сотрудников транспортной полиции также сообщают многие региональные СМИ.

По версии правоохранителей, пьяный 45-летний житель Вологодской области в одном из кафе терминала №1 аэропорта Красноярска подрался с одним из пассажиров. В конфликт вмешался полицейский, который доставил правонарушителя в дежурную часть. Там задержанный пожаловался на плохое самочувствие и попросил вывести его на улицу. При возвращении в здание терминала мужчина неожиданно напал на полицейского и избил его. Задержать его получилось, когда на помощь подбежал второй сотрудник полиции.

В отношении мужчины, применившего насилие в отношении представителя власти, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.