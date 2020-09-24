Улан-Удэ, , 06:49 — REGNUM Правоохранители в Бурятии пресекли деятельность организованной группы, производившей нелегальную алкогольную продукцию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, в числе фигурантов — двое жителей Улан-Удэ 29 и 36 лет.

В ходе обысков в цеху, жилых помещениях, а также гаражах фигурантов и оптовых покупателей продукции изъято более 24,5 тыс. бутылок спиртного на общую сумму более 5 млн рублей. Кроме того, обнаружены этиловый спирт и поддельные акцизные наклейки.

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде судебного запрета определенных действий. Им теперь грозит до шести лет лишения свободы.

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